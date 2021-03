Covid, Sileri: “Ci serve tutto, anche il vaccino cinese” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Entro la fine di giugno i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose. E a metà del prossimo mese registreremo un sensibile miglioramento, con una riduzione dei ricoveri. Termineranno le zone rosse nelle regioni”. Lo afferma Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “In aprile non ci sarà alcun rallentamento. Le fiale stanno arrivando, ora c’è un ritardo di qualche giorno, ma siamo già vicini a 10 milioni di dosi consegnate e 8 somministrate. Da aprile conteremo su rifornimenti aggiuntivi Pfizer-BionTech e arriverà il vaccino di J&J, diciamo nella terza decade del mese – aggiunge Sileri – Ipotizziamo, realisticamente, di ricevere 15 milioni di dosi al mese; si può affermare che quanto meno entro la fine di giugno, saranno stati vaccinati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) “Entro la fine di giugno i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose. E a metà del prossimo mese registreremo un sensibile miglioramento, con una riduzione dei ricoveri. Termineranno le zone rosse nelle regioni”. Lo afferma Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “In aprile non ci sarà alcun rallentamento. Le fiale stanno arrivando, ora c’è un ritardo di qualche giorno, ma siamo già vicini a 10 milioni di dosi consegnate e 8 somministrate. Da aprile conteremo su rifornimenti aggiuntivi Pfizer-BionTech e arriverà ildi J&J, diciamo nella terza decade del mese – aggiunge– Ipotizziamo, realisticamente, di ricevere 15 milioni di dosi al mese; si può affermare che quanto meno entro la fine di giugno, saranno stati vaccinati ...

