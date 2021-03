Covid: Fontana azzera cda Aria, dg confermato (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha azzerato il cda della società Aria sotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l'Adnkronos è stato invece confermato il direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attiliohato il cda della societàsotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l'Adnkronos è stato inveceil direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi.

Advertising

Cremonaoggi : Caos vaccini anti-Covid a Cremona, Fontana azzera il Cda di Aria - TV7Benevento : Covid: Fontana azzera cda Aria, dg confermato... - Alberto45872363 : @repubblica Bravo! Fontana a casa!!! d'altra parte la costante in questo anno di Covid in Lombardia sono stati gli… - Alberto45872363 : @Corriere A quando il commissariamento della regione? Chi ha scelto Aria? d'altra parte la costante in questo anno… - manu_etoile : RT @tempoweb: Caos #vaccini in #Lombardia, #Fontana azzera i vertici di #Aria. #Salvini: chi sbaglia paga #covid #22marzo #moratti #bertola… -