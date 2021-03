Corona scrive a Massimo Giletti | “Come un cannibale ho morso carne e pelle”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Sono pronto a morire per i miei diritti. Nulla,lo deve sapere, era premeditato”. Parole drammatiche quelle fatte pervenire ada Fabrizio, piantonato all’ospedale di Niguarda di Milano, in attesa di essere trasferito in carcere dopo la revoca degli arresti domiciliari decisa dal giudice per le violazioni al regolamento.a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RollingStoneita : Celentano scrive una lettera a Fabrizio Corona: «Se muori ora non importa niente a nessuno» #22marzo - waltergianno : Questo è accanimento. Qualcuno 'di importante' sta facendo pagare a #FabrizioCorona qualche foto. Non ci sono altre… - CronacaSocial : ?? 'Dite a Massimo che sto molto male'. La lettera straziante di Fabrizio Corona. LEGGI ?? - infoitcultura : Adriano Celentano scrive un'altra lettera a Corona: 'Se muori adesso..' - infoitcultura : Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti: “Come un cannibale ho morso carne, pelle, sangue ovunque -

Ultime Notizie dalla rete : Corona scrive

Appresa la sentenza,si era ferito e aveva reagito contro i poliziotti, per poi essere ricoverato all'ospedale Niguarda, iniziando lo sciopero della fame. " Caro Fabrizio, qualcosa mi dice che ...poi aggiungendo una citazione dalla sua canzone Sogni infranti : " Lo stato come piombo si sopporta ". Fabrizio: le sue condizioni e la lettera di Adriano Celentano Il Tribunale di ...Fabrizio Corona, come saprete, sta facendo lo sciopero della fame. L'ex-paparazzo sarebbe dovuto tornare in prigione, ...Esperti dell'Ema sono attesi in Russa il 10 aprile. Lo annuncia il ministro della Salute Mikhail Murashko in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin sulla vaccinazione contro il coronavirus ...