Controlli e sanzioni, il wekeend in rosso di Roma (Di lunedì 22 marzo 2021) Posti di controllo a campione, zone centrali sotto sorveglianza e particolare attenzione ai caselli autostradali e alle principali arterie che portano fuori città: così Roma si è attrezzata al primo weekend in rosso. La Capitale è stata blindata con presidi delle forze dell’ordine nelle zone centrali, a partire dalle 14 di sabato. Impegnati nelle aree verdi anche polizia e carabinieri a cavallo. Sono state oltre 90 le persone sanzionate, chiusi anche minimarket e locali che non rispettavano le misure anti-contagio. Spostamenti senza valido motivo, mancato uso delle mascherine e inosservanza delle disposizioni in vigore da parte di alcuni esercizi: queste le violazioni contestate. Tra sabato e domenica sono state più di 500 le autocertificazioni controllate, 200 i veicoli e più di mille, invece, gli esercizi commerciali sottoposti a verifica. In zona ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 marzo 2021) Posti di controllo a campione, zone centrali sotto sorveglianza e particolare attenzione ai caselli autostradali e alle principali arterie che portano fuori città: cosìsi è attrezzata al primo weekend in. La Capitale è stata blindata con presidi delle forze dell’ordine nelle zone centrali, a partire dalle 14 di sabato. Impegnati nelle aree verdi anche polizia e carabinieri a cavallo. Sono state oltre 90 le persone sanzionate, chiusi anche minimarket e locali che non rispettavano le misure anti-contagio. Spostamenti senza valido motivo, mancato uso delle mascherine e inosservanza delle disposizioni in vigore da parte di alcuni esercizi: queste le violazioni contestate. Tra sabato e domenica sono state più di 500 le autocertificazioni controllate, 200 i veicoli e più di mille, invece, gli esercizi commerciali sottoposti a verifica. In zona ...

