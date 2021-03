Comune di Roma, la compagna dell’assessore Lemmetti lascia l’incarico all’Urbanistica (Di lunedì 22 marzo 2021) Silvia Di Manno, compagna dell’assessore al Bilancio del Comune di Roma Gianni Lemmetti, a quanto apprende l’AdnKronos, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in Campidoglio, con effetto immediato. La decisione arriva all’indomani della richiesta di un passo indietro da parte della sindaca Virginia Raggi che si era infuriata per il suo incarico da 23mila euro nello staff dell’assessore all’Urbanistica Luca Montuori. A sollevare il problema erano state non solo le opposizioni (e in particolare di centrodestra), ma anche esponenti dello stesso M5s. “La sindaca e la giunta facciano immediata chiarezza sulle ultime nomine venendo in Assemblea Capitolina a spiegare come si sono svolti i fatti e di chi sono le responsabilità – avevano scritto in una nota i consiglieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Silvia Di Manno,al Bilancio deldiGianni, a quanto apprende l’AdnKronos, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in Campidoglio, con effetto immediato. La decisione arriva all’indomani della richiesta di un passo indietro da parte della sindaca Virginia Raggi che si era infuriata per il suo incarico da 23mila euro nello staffLuca Montuori. A sollevare il problema erano state non solo le opposizioni (e in particolare di centrodestra), ma anche esponenti dello stesso M5s. “La sindaca e la giunta facciano immediata chiarezza sulle ultime nomine venendo in Assemblea Capitolina a spiegare come si sono svolti i fatti e di chi sono le responsabilità – avevano scritto in una nota i consiglieri ...

