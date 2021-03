Calcio: Nesta saluta Frosinone, ‘società e tifoseria straordinarie, grazie per opportunità’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Frosinone, 22 mar. -(Adnkronos) – “Saluto una Società e una tifoseria straordinarie. Frosinone mi ha accolto fin dal primo momento. Ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo club. grazie al Presidente Stirpe per questa opportunità e grazie a tutti”. Così su Twitter Alessandro Nesta dopo l’esonero dalla guida del Frosinone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021), 22 mar. -(Adnkronos) – “Saluto una Società e unami ha accolto fin dal primo momento. Ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo club.al Presidente Stirpe per questa opportunità ea tutti”. Così su Twitter Alessandrodopo l’esonero dalla guida del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nesta Frosinone, esonero per Nesta: scelto Fabio Grosso. Le news sull'allenatore Pronto Grosso per la successione vedi anche Crollo Monza, il Lecce vince ed è secondo Da un campione del mondo all'altro, da Alessandro Nesta a Fabio Grosso . La scelta del Frosinone è ricaduta sull'...

Frosinone, Stirpe: 'Dispiace aver esonerato Nesta ma non è lui il problema' Nesta è il sesto allenatore sollevato dal patron giallazzurro nei 18 anni di presidenza. STIRPE - 'Scusate del poco preavviso - ha esordito Maurizio Stirpe - però nel calcio la velocità è una ...

Calcio: Nesta saluta Frosinone, 'società e tifoseria straordinarie, grazie per opportunità' - Sardiniapost.it SardiniaPost Pescara Calcio, ripresa degli allenamenti senza i nazionali Pescara calcio. Sono ripresi gli allenamenti dopo il ko di Vicenza, assenti i nazionali Bellanova, Machìn e Memushaj. Nel week end c'è la sosta, i biancazzurri tornano in campo venerdì 2 aprile all'Ad ...

