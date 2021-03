Belen Rodriguez contro Pio e Amedeo | “Sciacquatevi la bocca”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nel corso della prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi sono arrivati nei panni di ospiti anche Pio e, i quali ritorneranno in prima serata sui canali Mediaset con un nuovo programma. Nel siparietto che il duo foggiano ha dato vita, Stefano De Martino è stato preso di mira simpaticamente. I due, infatti, hanno scherzato sulla nuova gravidanza difacendo finta di credere che fosse l’ex ballerino il padre. Tuttavia, la showgirl non ha apprezzato lo show.: il siparietto di Pio eTra gli ospiti fissi della nuova edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi ci saranno anche Pio eche hanno già partecipato alla prima puntata del talent show. Proprio nel corso del primo appuntamento, il duo foggiano ha ...

Advertising

infoitcultura : Amici 20: Belen Rodriguez contro Pio e Amedeo dopo le battute al Serale, la reazione di Gabriele Parpiglia - FQMagazineit : Belen Rodriguez replica a Pio e Amedeo: “Una saponetta per sciacquarsi la bocca” - zazoomblog : Amici 20 Belen Rodriguez sbotta sui social dopo la battuta di Pio e Amedeo su De Martino e la gravidanza - #Amici… - ilbaronejager : @StefanoDonati27 Nemmeno io ho mai parlato della mia relazione con Belen Rodriguez. Dunque è reale. - zazoomblog : “Il figlio di Belen Rodriguez non è di Stefano De Martino ma del parrucchiere”. La reazione dopo la battuta di Pio… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

L'appoggio diapprofondimentoe Fabrizio Corona la storia del loro amore Si tratta dell'ennesimo appoggio che Fabrizio Corona riceve dal mondo dello spettacolo. Nei ...Related Story Il tailleur di Belén è il suo abito da sposa? Ceciliaha compiuto 31 anni il 18 marzo , proprio nella Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid , e la sorella le ha ...L'ospitata di Pio e Amedeo al Serale di Amici non è per niente piaciuta a Belen. Dopo avere ironizzato su Rudy Zerbi e avere fatto gli auguri a Stash Fiordispino che è diventato papà, hanno preso di m ...“Avete fatto benissimo a ballare e continuare a vivere”: questo il commento postato dall’attuale assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata sulla pagina social del Corriere della Sera su un artico ...