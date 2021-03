BCE | Lagarde | “Senza PEPP crisi con conseguenze devastanti per società”

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ilè stato e rimane al centro della nostra risposta politica alla” edi esso “la zona euro avrebbe presumibilmente vissuto una graveeconomica e finanziaria conper lanel suo insieme”, ha affermato la presidente della BCE, Christine, in un post sul blog dell’istituzione in cui ha riflettuto sulla risposta dell’Eurosistema allada coronavirus. Il(Pandemic Emergency Purchase Programme) è uno strumento temporaneo di acquisto titoli pensato dalla BCE per arginare il crollo economico determinato dal coronavirus. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il cumulato di titoli ha superato gli 892,6 miliardi di euro. “La sua ...

