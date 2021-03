Ambrosini: ”Non riesco a capire le critiche che vengono fatte a Gattuso” (Di martedì 23 marzo 2021) Ambrosini: Il lavoro di Gattuso è sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà, in questa stagione tutte le squadre hanno avuto momenti difficili Massimo Ambrosini è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli, su Zielinski e sulle critiche ricevute da Gattuso nei momenti difficili della squadra azzurra. Queste le sue parole: “Spesso non riesco a capire le critiche che vengono fatte a Rino. Il lavoro di Gattuso è sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà, in questa stagione tutte le squadre hanno avuto momenti difficili. Zielinski? Ha qualcosa di più , forse manca di continuità, vorrei che certe prestazioni e certe giocate ... Leggi su retecalcio (Di martedì 23 marzo 2021): Il lavoro diè sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà, in questa stagione tutte le squadre hanno avuto momenti difficili Massimoè intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli, su Zielinski e sullericevute danei momenti difficili della squadra azzurra. Queste le sue parole: “Spesso nonlechea Rino. Il lavoro diè sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà, in questa stagione tutte le squadre hanno avuto momenti difficili. Zielinski? Ha qualcosa di più , forse manca di continuità, vorrei che certe prestazioni e certe giocate ...

Advertising

Enzovit : Ambrosini: ''Non riesco a capire le critiche che vengono fatte a Gattuso'' - EternoRN93 : RT @Tammeo6: Rivista Fiorentina Milan. Al gol del turco, Massimo Ambrosini in telecronaca sembra pianga dalla gioia. Eh ma non è milanista!… - Angelo_Z93 : RT @Tammeo6: Rivista Fiorentina Milan. Al gol del turco, Massimo Ambrosini in telecronaca sembra pianga dalla gioia. Eh ma non è milanista!… - CorkScrew12 : RT @Tammeo6: Rivista Fiorentina Milan. Al gol del turco, Massimo Ambrosini in telecronaca sembra pianga dalla gioia. Eh ma non è milanista!… - JohSogos : RT @Tammeo6: Rivista Fiorentina Milan. Al gol del turco, Massimo Ambrosini in telecronaca sembra pianga dalla gioia. Eh ma non è milanista!… -