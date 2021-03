Allegri, la verità sul suo futuro e il cambiamento del calcio italiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo tanto tempo è tornato a parlare Massimiliano Allegri anche in ottica futura: tutte le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dell’ex Juventus Nel calcio tutto cambia velocemente: la notizia delle ultime ore è che l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è pronto a tornare in vista della prossima stagione. Il suo annuncio è arrivato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo tanto tempo è tornato a parlare Massimilianoanche in ottica futura: tutte le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dell’ex Juventus Neltutto cambia velocemente: la notizia delle ultime ore è che l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano, è pronto a tornare in vista della prossima stagione. Il suo annuncio è arrivato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Allegri e la #Juve, tutta la verità: 'Un mio ritorno? Non lo so...' - maurizio887 : @lapoelkann_ @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport @andagn 3 scudetti, 2 coppe Italia e 1 supercoppa italiana sono 3 a… - tuttosport : #Allegri e la #Juve, tutta la verità: 'Un mio ritorno? Non lo so...' - sbydibuda : @FBiasin Ha detto la verità ! L’Inter ha saputo lavorare bene acquistando giocatori di valore ! Grande Max Allegri - pinomelone1 : @MilanNewsit A dire la verità a me Allegri è piaciuto, persona competente e simpatica,non capisco questa cattiveria nei suoi confronti. -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri verità Agnelli, CR7 e la Juventus, non si vive di rendita ... la squadra si è trascinata gli equivoci dell'anno con Sarri e le ultime scene dell'era di Allegri. ... Il calcio consegna verità acide ma puntuali, quasi un segnale come la strada non sia più rettilinea ...

Allegri e il futuro: 'Napoli e Roma? Vi dico la verità...' Commenta per primo 'Chiedono se vado alla Roma o al Napoli ? Vi dico la verità, per ora non c'è niente '. Parola di Massimiliano Allegri che, ospite di Sky Calcio Club , ha parlato anche del suo futuro

“Penso che ci sia una specie di solitudine…”. Franz Kline Pangea.news ... la squadra si è trascinata gli equivoci dell'anno con Sarri e le ultime scene dell'era di. ... Il calcio consegnaacide ma puntuali, quasi un segnale come la strada non sia più rettilinea ...Commenta per primo 'Chiedono se vado alla Roma o al Napoli ? Vi dico la, per ora non c'è niente '. Parola di Massimilianoche, ospite di Sky Calcio Club , ha parlato anche del suo futuro