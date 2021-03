Vittorio Sgarbi, la confessione choc: «Ho scoperto di avere un cancro» (Di domenica 21 marzo 2021) Vittorio Sgarbi, il famoso critico d'arte, ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica «La Zanzara» in cui ha parlato della sua salute. Vittorio Sgarbi e Il COVID Il 68enne ha fatto due confessioni: in primis quella di aver avuto il COVID – praticamente senza accorgersene – e un'altra ben più grave: la scoperta di un tumore. Parlando del COVID, Sgarbi ha fatto sapere che nel mese di dicembre il suo vecchio autista, una sua assistente e il vice sindaco di Sutri avevano contratto il virus. Ma lui, per qualche motivo, non ha mai fatto il tampone. Alcune settimane fa il suo medico gli ha consigliato di sottoporsi a un test sierologico, al seguito del quale ha scoperto di avere gli anticorpi contro il Sars-Cov-2. Il lato positivo: «Ho gli anticorpi e sono a ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021), il famoso critico d'arte, ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica «La Zanzara» in cui ha parlato della sua salute.e Il COVID Il 68enne ha fatto due confessioni: in primis quella di aver avuto il COVID – praticamente senza accorgersene – e un'altra ben più grave: la scoperta di un tumore. Parlando del COVID,ha fatto sapere che nel mese di dicembre il suo vecchio autista, una sua assistente e il vice sindaco di Sutri avevano contratto il virus. Ma lui, per qualche motivo, non ha mai fatto il tampone. Alcune settimane fa il suo medico gli ha consigliato di sottoporsi a un test sierologico, al seguito del quale hadigli anticorpi contro il Sars-Cov-2. Il lato positivo: «Ho gli anticorpi e sono a ...

