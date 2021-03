Ultime Notizie Roma del 21-03-2021 ore 16:10 (Di domenica 21 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 21 marzo in studio a Giuliano Ferrara estirpare le macchine possibile necessario scrivere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime Innocenti delle mafie e l’azione di contrasto comincia dal no alla commissione alla reticenza all’opportunismo coscienza e cultura sono basi e Motori del riscatto dice il capo dello Stato perché le macchine le considerano ostacolo dei loro disegni di arricchimento illecito di dominio su persone territori di condizionamento economico e politico la presidente del Senato casellati iscrive lo Stato faccia sentire che c’è il rischio che clan facciamo da banche alle imprese e non trovi coronavirus ha ucciso nel mondo oltre 2,7 milioni di persone secondo i conteggi della John Hopkins University il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 21 marzo in studio a Giuliano Ferrara estirpare le macchine possibile necessario scrivere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime Innocenti delle mafie e l’azione di contrasto comincia dal no alla commissione alla reticenza all’opportunismo coscienza e cultura sono basi e Motori del riscatto dice il capo dello Stato perché le macchine le considerano ostacolo dei loro disegni di arricchimento illecito di dominio su persone territori di condizionamento economico e politico la presidente del Senato casellati iscrive lo Stato faccia sentire che c’è il rischio che clan facciamo da banche alle imprese e non trovi coronavirus ha ucciso nel mondo oltre 2,7 milioni di persone secondo i conteggi della John Hopkins University il ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - fanpage : A Padova 279 insegnanti su 1426 hanno detto di no al vaccino Astrazeneca - Agenzia_Ansa : Islanda: eruzione vulcanica in corso vicino a Reykjavik Nelle ultime settimane erano state registrate migliaia di s… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid @corriere Newsletter per ?@LegaSalvini?, ?@FontanaPres?… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 21-03-2021 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -