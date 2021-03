(Di domenica 21 marzo 2021) In occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari, TIM ha reso noto di avere in programma lo spegnimento del 3G per ilL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : TIM spegnerà la sua rete 3G nel 2022 e punterà su 4G e 5G -

Ultime Notizie dalla rete : TIM spegnerà

Tecno Android

Veterano delle corse turismo e protagonista anche alla Dakar con il fratello, l'olandese ad aprile49 candeline: nove anni in più di Fernando Alonso , lo spagnolo con il quale ha ...I PIANI PER TARANTO Proprio in Puglia,la rete in rame. La società, infatti, intende proporre ad Agcom e a tutti gli altri operatori di telecomunicazioni lo spegnimento, nella provincia ...