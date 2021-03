Speranza: 'Ottimista per l'estate'. Locatelli tranquillizza su Astrazeneca: 'Vaccino sicuro' (Di domenica 21 marzo 2021) Per l estate sono Ottimista, sono stato sempre quello pi duro e realista che era costretto a dire sempre la verit , ma ora ci sono le ragioni per guardare con pi fiducia alle prossime settimane. ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 21 marzo 2021) Per lsono, sono stato sempre quello pi duro e realista che era costretto a dire sempre la verit , ma ora ci sono le ragioni per guardare con pi fiducia alle prossime settimane. ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza rivela il suo ottimismo sulla soluzione della crisi pandemica: 'Gia' in p… - rtl1025 : ?? 'Per l'estate sono ottimista, ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo per… - nestquotidiano : Covid, Speranza “Ottimista per l’estate, la soluzione è il vaccino” - IlModeratoreWeb : Covid, Speranza “Ottimista per l’estate, la soluzione è il vaccino” - - AndreaVarosi : Speranza ha appena detto che l'estate sarà diversa delle altre estati. Ed è ottimista. #21Marzo #21marzo2021 #Speranza #COVID19 -