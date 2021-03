Serie A | Sampdoria-Torino | le formazioni ufficiali del match di “Marassi”

(Di domenica 21 marzo 2021) Alle ore 15.00 ilall'esame.I granata sono alla disperata ricerca di punti salvezza, la sfida di questo pomeriggio non sarà però così semplice vista la voglia dei blucerchiati di reagire dopo un paio di risultati negativi. Ledel(4-4-2): Audero, Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disp: Ravaglia, Perruchet, Verre, Torregrossa, Keita Balde, Askildsen, Regini, La Gumina, Yoshida, Ferrari, Leris, Damsgaard. All. Ranieri.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Belotti, Sanabria. A disp. Ujkani, Milinkovic-Savic, Lukic, Baselli, Zaza, Rodriguez, Singo, Verdi, Bonazzoli, Murru, Linetty, Buongiorno. All. ...

