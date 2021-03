Selvaggia Lucarelli: il 24 marzo arriva “Proprio a me”, il suo podcast (Di domenica 21 marzo 2021) Per Chora Media il 24 marzo arriva “Proprio a me” il primo podcast di Selvaggia Lucarelli in cui racconta le relazioni sbagliate “Proprio a me” è il podcast di sei puntate dedicato alle dipendenze affettive di Selvaggia Lucarelli che lo ha realizzato per Chora Media.“Mi sono bucata per quattro anni. Non mi infilavo una siringa nel braccio perché la mia droga non era una sostanza, era una relazione” inizia così la prima puntata dal titolo “La mia storia” in cui è la stessa Selvaggia Lucarelli a raccontare della storia di un amore sbagliato con un uomo che le ha tolto fiducia in se stessa, dignità e bellezza, rubandole quattro anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Per Chora Media il 24a me” il primodiin cui racconta le relazioni sbagliate “a me” è ildi sei puntate dedicato alle dipendenze affettive diche lo ha realizzato per Chora Media.“Mi sono bucata per quattro anni. Non mi infilavo una siringa nel braccio perché la mia droga non era una sostanza, era una relazione” inizia così la prima puntata dal titolo “La mia storia” in cui è la stessaa raccontare della storia di un amore sbagliato con un uomo che le ha tolto fiducia in se stessa, dignità e bellezza, rubandole quattro anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ...

