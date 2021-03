Premio Bindi: al via il nuovo bando di concorso (Di domenica 21 marzo 2021) Premio Bindi per cantautori: al via il nuovo bando di concorso. La finale è in programma a Santa Margherita Ligure il 10 luglio E’ online il bando di concorso per la 17a edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova), uno dei più importanti concorsi italiani dedicati alla canzone d’autore, intitolato a Umberto Bindi, cantautore genovese… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 21 marzo 2021)per cantautori: al via ildi. La finale è in programma a Santa Margherita Ligure il 10 luglio E’ online ildiper la 17a edizione deldi Santa Margherita Ligure (Genova), uno dei più importanti concorsi italiani dedicati alla canzone d’autore, intitolato a Umberto, cantautore genovese… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Premio Bindi Premio Bindi: pubblicato nuovo bando Finale il 10 luglio a Santa Margherita Ligure. E' online il bando di concorso per la 17a edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova), uno dei più importanti concorsi italiani dedicati alla canzone d'autore, intitolato a Umberto Bindi, cantautore genovese di grande raffinatezza ...

