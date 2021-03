LIVE Olimpia Milano-Cantù 26-14 Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa scappano dopo un solo quarto di gioco, trascinati da Datome (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO quarto. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO quarto: Olimpia Milano-Cantù 26-14. 26-14 Azioni da una parte e dall’altra: l’ultimo a segnare al termine di questo scambio è Johnson, per Cantù. 23-12 Ancora Shields con un canestro dall’interno dell’area: l’Olimpia ha messo il turbo, Cantù fatica. 21-12 Shields fa 1/2 ai liberi per i suoi. 20-12 Altro parzialino di Milano firmato da Datome e Shields, che scappa a +8. 16-12 Tarczewski…schiacciata prepotente! 14-12 Punter da due: una certezza. 12-12 Altra parità con Datome e Bayehe protagonisti: il primo con una bomba, il secondo con un canestro dall’interno ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDO. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO26-14. 26-14 Azioni da una parte e dall’altra: l’ultimo a segnare al termine di questo scambio è Johnson, per. 23-12 Ancora Shields con un canestro dall’interno dell’area: l’ha messo il turbo,fatica. 21-12 Shields fa 1/2 ai liberi per i suoi. 20-12 Altro parzialino difirmato dae Shields, che scappa a +8. 16-12 Tarczewski…schiacciata prepotente! 14-12 Punter da due: una certezza. 12-12 Altra parità cone Bayehe protagonisti: il primo con una bomba, il secondo con un canestro dall’interno ...

