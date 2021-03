Le pagelle del Benevento – Gaich e Montipò

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTorino – Ilfirma un’impresa storica battendo la Juventus allo Stadium grazie a un gol di. Ledei giallorossi dopo la meravigliosa domenica torinese:9: Ronaldo e Morata rimbalzano sui suoi guantoni. Decisivo sullo zero a zero e nel finale, quando con una serie di prodigi consente aldi tenere in ghiaccio il vantaggio e di firmare l’impresa più bella della sua storia. Tuia 7,5: Ammonito dopo soli nove minuti, non perde la lucidità concedendosi un solo errore nella prima frazione regalando a Danilo la chance del vantaggio. Perfetto nella ripresa negli anticipi e nelle chiusure. Barba 7,5: Sfiora l’autorete ma senza quell’intervento la Juventus sarebbe praticamente andata in porta. Gestisce le operazioni al centro della difesa a tre, ...

Advertising

pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle del Benevento - Gaich l'eroe della domenica, Hetemaj MVP. Montipò decisivo - infoitinterno : Le pagelle del Benevento - Gaich l'eroe della domenica, Hetemaj MVP. Montipò decisivo - marcomaffei12 : Le pagelle del Nerozzi: 'Arthur e Morata asini'... ?? - dimitri_conti : ????#SerieA -> #SampdoriaTorino 1-0 Le pagelle del #Torino per @TuttoMercatoWeb - Male in attacco, #Ansaldi (6,5) il… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle del Benevento - Gaich l'eroe della domenica, Hetemaj MVP. Montipò decisivo -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

... un triangolo impossibile e uno sparo al volo che sarebbe finito nei palirugby. 6 Ronaldo Un ... Queste invece ledegli uomini di Filippo Inzaghi, che non vincevano dall'Epifania : 7,5 ...Per la Signora a rendersi pericolosi sono Cristiano Ronaldo " premiato primafischio d'inizio per le 770 reti in carriera e " Morata. Quest'ultimo, tuttavia, impreciso da posizioni più che ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Juve Benevento Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Benevento, valido per la 28ª gior ...Juventus Benevento 0-1 gol di Gaich. Vittoria storica per i giallorossi, e prima squadra neopromossa imbattuta in serie A contro i bianconeri.