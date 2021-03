Inter e Juve | che tensione | le parole di Pirlo non sono piaciute

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “Quando le assenze sono numerose qualcosa perdi. Tante partite senza centravanti, senza Ibra, Rebic e Mandz… - AndreaBricchi77 : Per capirci: il Milan con 8 positivi, il Toro, il Genoa, la Juve, il Napoli, tutto bene. Due positivi e mezzo all'i… - romeoagresti : @gumas75 @Simon_Forever L'Inter non c'entra niente. Bisogna prendersela con la bestialità del protocollo e con le s… - PianetaMilan : .@juventusfc, @Pirlo_official punge l'@Inter: 'Rinvio con il Sassuolo? Che fortuna' | #VIDEO - #Calcio @SerieA… - The_Aktor : Dice: “Eh ma la Juve a fine campionato spesso molla dopo la matematica certezza dello scudo”. Si potrebbe dire lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: Fabio Capello è nemico dell'ovvietà televisiva, titolare del giudizio sferzante, sempre attento a non lasciarsi ingabbiare nel gioco del luogocomunismo o del ...Tanto più che, lo scorso ottobre, l'era scesa in campo nel derby con il Milan priva di 6 giocatori, tutti colpiti dal Covid. Ebbene, quella gara era stata persa, ma non c'erano state lamentele ...L’arrivo di un totem offensivo come Romelu Lukaku e di un tecnico pretenzioso come Antonio Conte hanno avuto un grande effetto su Lautaro Martinez. Il Toro, dall’arrivo del tecnico salentino ad oggi, ...Luciano Moggi ha affermato nel suo editoriale: 'Non ci sono dubbi che la situazione si complicò quando il Napoli non si presentò a Torino'.