Il piccolo pit bull seviziato a Gela non ha retto alle torture inflitte dai criminali (Di domenica 21 marzo 2021) Non ce l'ha fatta Tyrion, il cucciolo salvato dalle grinfie di tre teppisti che volevano impiccarlo poi messi in fuga. Non ha retto alle sofferenze Morto Tyrion, cucciolo salvato da 3 teppisti che volevano impiccarlo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) Non ce l'ha fatta Tyrion, il cucciolo salvato dgrinfie di tre teppisti che volevano impiccarlo poi messi in fuga. Non hasofferenze Morto Tyrion, cucciolo salvato da 3 teppisti che volevano impiccarlo su Notizie.it.

