Il Catania si impone sull’Avellino

(Di domenica 21 marzo 2021) E’ arrivata la primavera: l’equinozio c’è stato, per la precisione, alle 10:37 di sabato, 20 marzo. La data di ingresso della primavera resterà pertanto quella del 20 marzo e non del proverbiale 21, per molti anni: “fino al 2044, quando cadrà addirittura il 19 marzo”, osserva l’Unione Astrofili Italiani (Uai). A, la primavera, climaticamente parlando, si fa attendere: oggi domenica 21, pioggia e freddo. Ma, calcisticamente parlando, è stata una domenica calda, festosa e gioiosa. Infatti, al Massimino, i rossazzurri tornano alla vittoria. Al termine dei 90 minuti di gioco, ilsi è imposto 3-1. La squadra di Baldini, ottimo il suo esordio sulla panchina etnea, trionfa grazie alla doppietta di Russotto e alla rete di Sarao. Dobbiamo registrare che l’Avellino cade a, dopo oltre ...

