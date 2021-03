Highlights e gol Lione-PSG 2-4 | Ligue 1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) Glie tutti i gol del match trae PSG, valevole per la trentesima giornata del campionato di Premier League. La banda di Pochettino riparte in campionato in seguito alla sconfitta patita settimana scorsa contro il Nantes, approfittando della sconfitta del Lille. I parigini hanno chiuso la pratica con un poker siglato in 52 minuti: doppietta di Mbappé intervallata dalle reti di Danilo e Di Maria. Le marcature nel secondo tempo di Slimani e Cornet sono solo servite a rendere il passivo meno amaro per la squadra di Rudi Garcia. Di seguito ilcon le azioni salienti del match. 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 SportFace.