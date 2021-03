Giorgia Venturini conduce X-Style: “per me è una sfida molto stimolante” (Di domenica 21 marzo 2021) Giorgia Venturini conduce X-Style, il nuovo magazine settimanale di Canale 5 dedicato alla moda, al costume e ai personaggi dello stile Giorgia Venturini da Tiki Taka passa alla conduzione di X-Style, il magazine di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Il programma andrà in onda ogni settimana in seconda serata a partire da martedì 23 marzo. Giorgia Venturini ha dichiarato ad AdnKronos, che questa conduzione è un momento importante per la sua sfera lavorativa. Ecco le parole della giornalista: “Per me è un traguardo importante. È la mia prima conduzione televisiva in solitaria. E la dedico completamente alla mia mamma che non c’è più. E che ha sempre creduto in me”. Dopo ‘Matrix‘, ‘Quarta ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021)X-, il nuovo magazine settimanale di Canale 5 dedicato alla moda, al costume e ai personaggi dello stileda Tiki Taka passa alla conduzione di X-, il magazine di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Il programma andrà in onda ogni settimana in seconda serata a partire da martedì 23 marzo.ha dichiarato ad AdnKronos, che questa conduzione è un momento importante per la sua sfera lavorativa. Ecco le parole della giornalista: “Per me è un traguardo importante. È la mia prima conduzione televisiva in solitaria. E la dedico completamente alla mia mamma che non c’è più. E che ha sempre creduto in me”. Dopo ‘Matrix‘, ‘Quarta ...

Advertising

SLN_Magazine : Giorgia Venturini al timone di ‘X-Style’, il magazine di Canale 5 - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Giorgia Venturini: 'Debutto alla conduzione e lo dedico a mia mamma che non c'è più' - Adnkronos : Giorgia Venturini: 'Debutto alla conduzione e lo dedico a mia mamma che non c'è più' - MFerraglioni : CANALE 5: AL VIA “X-STYLE” AL TIMONE GIORGIA VENTURINI #XStyle @GiorgiaVentur16 - Tv3Blog : CANALE 5: AL VIA “X-STYLE” AL TIMONE GIORGIA VENTURINI #XStyle @GiorgiaVentur16 -