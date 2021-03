Gasperini | «Zapata è sempre decisivo per noi Reazione forte dopo il Real»

(Di domenica 21 marzo 2021) Gian Pieroha parlato nel post partita di Hellas Verona-Atalanta ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole Gian Pieroha parlato ai microfoni di DAZNil match contro l’Hellas Verona. Queste le parole del tecnico dell’Atalanta. MATCH – «È stata un’ottima gara da parte nostra, abbiamo avuto una. La qualificazione era molto difficile con il, ci siamo ributtati nel campionato con grande attenzione. Il Verona era difficile da affrontare, dà fastidio a tutti». NUOVO MODULO – «Abbiamo adottato spesso questo modulo in gara, mai dall’inizio. Siamo rodati con questo modulo, soprattutto con certi tipi di squadra. Abbiamo trovato le misure e le distanze bene, l’abbiamo interpretato bene».– «Lui anche quando non è al meglio è ...

Advertising

AleCat_91 : VERONA - ATALANTA 0-2: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - RaiNews : #VeronaAtalanta Salutata la Champions (ma con l’obiettivo di tornarci subito), l'Atalanta si rituffa 'forte' in cam… - tuttosport : ?? #VeronaAtalanta 0-2: #Zapata e #Malinovskyi regalano la vittoria a #Gasperini ? - SfoglioSport : Calcio: Serie A, l'Atalanta espugna Verona [SFOGLIOSPORT]- Vola l'#Atalanta di #Gasperini che vince a #Verona (2-0… - sportli26181512 : Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona: Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Zapata

...di Malinovskyi enel primo tempo. La Dea conquista tre punti fondamentali, con cui consolida il quarto posto in classifica portandosi momentaneamente a piu' cinque su Napoli e Roma.......di Malinovskyi enel primo tempo. La Dea conquista tre punti fondamentali, con cui consolida il quarto posto in classifica portandosi momentaneamente a più cinque su Napoli e Roma....Vittoria pesante in ottica Champions League per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che risolvono la contesa già nel primo tempo grazie alle reti di Malinovskyi, su calcio di rigore, e di Duvan Zapata ...Il tecnico dell’Atalanta commenta l’importante vittoria raggiunta oggi a Verona, la Dea si rilancia in zona Champions “Indubbiamente è stata un’ottima gara quella nostra, una reazione nostra. Siamo di ...