Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Binda: “O tutto o niente, è come la Milano-Sanremo per gli uomini” (Di domenica 21 marzo 2021) Elisa Longo Borghini ha vinto il Trofeo Binda 2021, una della Classiche più importanti della stagione per quanto riguarda il ciclismo femminile a livello internazionale. La portacolori della Trek-Segafredo ha attaccato sullo strappo di Orino, ascesa simbolo di questa corsa che si svolge nel varesotto, e ha lasciato sul posto tutte le avversarie. L’azzurra è andata via in solitaria e ha fatto il vuoto, arrivando tutta sola sul traguardo di Cittiglio. Trionfo netto per la 29enne, capace di imporsi con addirittura 1’42” di vantaggio sull’olandese Marianne Vos. Elisa Longo Borghini ha commentato in questo modo la sua prova: “La Trek Segafredo ha creduto in me, abbiamo deciso di attaccare da lontano visto che c’era comunque Lizzie Deignan in seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)ha vinto il2021, una della Classiche più importanti della stagione per quanto riguarda il ciclismo femminile a livello internazionale. La portacolori della Trek-Segafredo ha attaccato sullo strappo di Orino, ascesa simbolo di questa corsa che si svolge nel varesotto, e ha lasciato sul posto tutte le avversarie. L’azzurra è andata via in solitaria e ha fatto il vuoto, arrivando tutta sola sul traguardo di Cittiglio. Trionfo netto per la 29enne, capace di imporsi con addirittura 1’42” di vantaggio sull’olandese Marianne Vos.ha commentato in questo modo la sua prova: “La Trek Segafredo ha creduto in me, abbiamo deciso di attaccare da lontano visto che c’era comunque Lizzie Deignan in seconda ...

Advertising

pajarracok : RT @UCI_WWT: Our winner! Elisa Longo Borghini won race 2 of the 2021 UCI Women’s WorldTour, Trofeo Binda Comune di Cittiglio! #UCIWWT #TrB… - florianburgaud : RT @UCI_WWT: Our winner! Elisa Longo Borghini won race 2 of the 2021 UCI Women’s WorldTour, Trofeo Binda Comune di Cittiglio! #UCIWWT #TrB… - CyclingBoomer : Elisa Longo Borghini takes stunning solo victory at Trofeo Binda Elisa Longo Borghini (Team Trek - Segafredo) wins… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Elisa Longo Borghini conquista il Trofeo Binda - vco24news : Elisa Longo Borghini conquista il Trofeo Binda -