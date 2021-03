Dopo le polemiche su Scanzi, la Usl Toscana pubblica la lista di riserva. E lui chiarisce: “Ecco come ho fatto” (Di domenica 21 marzo 2021) Vaccino a Scanzi, la Usl Toscana rende pubblica la lista di riserva Dopo le polemiche scaturite dalla notizia che Andrea Scanzi ha ricevuto il vaccino AstraZeneca grazie a una lista di riserva che però non era stata ancora resa nota dalla Usl Toscana, la stessa azienda sanitaria ha ora reso pubbliche le modalità di accesso alla cosiddetta “lista dei panchinari” del vaccino, mentre il giornalista, in un post su Facebook, ha chiarito alcuni punti che non erano chiari nel suo precedente post. Nel pomeriggio di sabato 20 marzo, un giorno Dopo la vaccinazione di Andrea Scanzi, la Usl Toscana ha reso disponibile un modulo ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) Vaccino a, la Uslrendeladilescaturite dalla notizia che Andreaha ricevuto il vaccino AstraZeneca grazie a unadiche però non era stata ancora resa nota dalla Usl, la stessa azienda sanitaria ha ora reso pubbliche le modalità di accesso alla cosiddetta “dei panchinari” del vaccino, mentre il giorna, in un post su Facebook, ha chiarito alcuni punti che non erano chiari nel suo precedente post. Nel pomeriggio di sabato 20 marzo, un giornola vaccinazione di Andrea, la Uslha reso disponibile un modulo ...

Advertising

LucaBizzarri : Alberto Gerli che si dimette dal suo incarico dopo le “inattese polemiche” per tutelare l’ente compie un gesto da v… - carlosibilia : Dopo tante inutili polemiche, la Corte Costituzionale ha dato ragione a Conte affermando che i DPCM sono uno strume… - NeNe707_ : @sonfattacosi Ecco, appunto. Oggi mi sono ritrovata quasi tutta la tl in rivolta e devo ancora capire da cosa si è… - agenzia_nova : L'Alto commissario #Ue #Borrell in una nota dopo la decisione della #Turchia che ha scatenato le polemiche ieri - PinoDiCillo : @guarnieribe @MichelaMeloni1 uhm.... quello non arriverà. troppe polemiche dopo Dylan......... -