Coronavirus, 300 decessi in 24 ore. Aumentano ancora i ricoveri, cresce il tasso di positività (7,3%) (Di domenica 21 marzo 2021) Il bollettino del 21 marzo 20.159 nuovi casi di Coronavirus e 300 decessi nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi positivi è in diminuzione rispetto a ieri, quando si erano registrati +23.832 nuovi casi. Il numero delle persone attualmente positive, a livello nazionale, si attesta a 571.672 unità, in crescita rispetto a ieri, quando se ne contavano 565.453. Con i nuovi 300 decessi (ieri ne erano stati segnalati 401), il numero totale di vittime Covid da inizio pandemia raggiunge quota 104.942 morti. Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanita? Aggiornamento casi Covid-19 – 21 marzo 2021 La situazione negli ospedali italiani Quanto alle ospedalizzazioni dei pazienti positivi al Covid, le persone attualmente ricoverate con ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Il bollettino del 21 marzo 20.159 nuovi casi die 300nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi positivi è in diminuzione rispetto a ieri, quando si erano registrati +23.832 nuovi casi. Il numero delle persone attualmente positive, a livello nazionale, si attesta a 571.672 unità, in crescita rispetto a ieri, quando se ne contavano 565.453. Con i nuovi 300(ieri ne erano stati segnalati 401), il numero totale di vittime Covid da inizio pandemia raggiunge quota 104.942 morti. Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanita? Aggiornamento casi Covid-19 – 21 marzo 2021 La situazione negli ospedali italiani Quanto alle ospedalizzazioni dei pazienti positivi al Covid, le persone attualmente ricoverate con ...

