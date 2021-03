Con le donne Turche | per il diritto alla vita

(Di domenica 21 marzo 2021) Hanno deciso di scendere in piazza e protestare contro una decisione che sapevano sarebbe arrivata ma che non accettano e non accetteranno mai. Lein Turchia hanno reagito con coraggio all'...

Advertising

lauraboldrini : La #Turchia lascia la Convenzione di #Istanbul contro la violenza di genere con motivazioni farneticanti. Un att… - GassmanGassmann : Vogliamo ringraziare l’ambasciata Turca a Roma @TC_Roma per rappresentare un governo che considera la violenza sull… - LiaQuartapelle : 10 anni fa la Turchia fece un gesto forte a Istanbul si firmò il primo accordo contro la violenza sulle donne. 10 a… - mariannagiovag2 : @tommaso_zorzi “Io sono Tommaso zorzi a prescindere dal fatto che io vada a letto con uomini e donne “ ???????????? NON… - grayfox850 : @anna_salvaje ci perdiamo noi a fare i buoni con certi diavoli di donne -

Ultime Notizie dalla rete : Con donne

la Repubblica

"Cosa c'entra GiULiAil cinema eil documentario delle? Forse... tutto! Il legame tra informazione e cinema è fortissimo: in qualche modo da sempre si riflettono come in uno specchio, attingono l'uno dall'altra. In ...Hanno deciso di scendere in piazza e protestare contro una decisione che sapevano sarebbe arrivata ma che non accettano e non accetteranno mai. Lein Turchia hanno reagitocoraggio all'annuncio del governo di abbandonare la Convenzione di Istanbul, una vera e propria dichiarazione di guerra in un Paese che ogni giorno registra tre ...Il ministro: 'Aziende indichino sui siti i ruoli delle donne'. Orlando: 'Gap salariale uomo-donna ha inciso sul ritorno al lavoro' ...Bufera sulla polizia metropolitana di Londra (Met) travolta da centinaia di denunce e segnalazioni per abusi sessuali e comportamenti impropri da parte di agenti contro donne che avrebbero ...