Chiara, nata nel parcheggio perché in tre anni hanno chiuso due punti nascite (Di domenica 21 marzo 2021) Piario (Bergamo) - Fosse ancora aperto il punto nascite dell'ospedale di Piario, Chiara sabato mattina con tutta probabilità sarebbe venuta alla luce lì. Dopo un viaggio di pochi chilometri, quanti ce ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 21 marzo 2021) Piario (Bergamo) - Fosse ancora aperto il puntodell'ospedale di Piario,sabato mattina con tutta probabilità sarebbe venuta alla luce lì. Dopo un viaggio di pochi chilometri, quanti ce ...

Advertising

nickginetti : 'Ieri all'alba è nata la piccola Chiara' #DomenicaIn - Topinambur20 : Nessun fiocco rosa per la piccola Chiara nata ieri nel parcheggio di #Nembro? Siamo sicuri che se la conosceste vi… - codeghino10 : RT @qn_giorno: #Piario #Nembro #Bergamo Chiara, nata nel parcheggio perché in tre anni hanno chiuso due punti nascite - romi_andrio : RT @qn_giorno: #Piario #Nembro #Bergamo Chiara, nata nel parcheggio perché in tre anni hanno chiuso due punti nascite - qn_giorno : #Piario #Nembro #Bergamo Chiara, nata nel parcheggio perché in tre anni hanno chiuso due punti nascite… -