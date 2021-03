Bergomi esalta Matthaus | «Con Ronaldo il più forte Quelle birre a Varese…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 marzo 2021) Beppeparla di Lotharnel giorno del sessantesimo compleanno dell’ex Pallone d’Oro tedesco: le sue parole Beppe, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Lotharnel giorno del 60° compleanno del tedesco. FUORICLASSE – «Sono sempre un po’ parco nelle parole, quando si parla di campioni, ma su Lothar non c’è dubbio. Lo dico sempre, è il calciatore piùcon cui abbia giocato, indipendentemente dal nostro, che aveva tecnica e velocità. Ma la mentalità di Matthäus era unica». PRIMO IMPATTO – «Eravamo in ritiro a Varese, hotel datato, senza frigo bar. Quando arrivavano gli stranieri io facevo il giro nelle loro camere di sera per salutarli. Lothar e Brehme erano a letto, stavano studiando italiano: coltello, cucchiaio, termini base. Mi ...