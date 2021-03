Barak: “Io come Pessina? Voglio fare ancora meglio” (Di domenica 21 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Dazn, il calciatore del Verona, Barak, ha parlato del momento della squadra veneta e del paragone con Pessina: “Quando si gioca bene e si perde qualcosa non va, dobbiamo provare a vincere anche con un episodio. Alla fine conta il risultato. Io come Pessina? Voglio fare ancora meglio”. Foto: twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Dazn, il calciatore del Verona,, ha parlato del momento della squadra veneta e del paragone con: “Quando si gioca bene e si perde qualcosa non va, dobbiamo provare a vincere anche con un episodio. Alla fine conta il risultato. Io”. Foto: twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

