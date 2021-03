Via Baracca, 17enne aggredito e rapinato da coetanei (Di sabato 20 marzo 2021) Novoli, aggredisce donna e prova a rubarle lo scooter 22 febbraio 2021 Piazza Puccini: aggredisce la fidanzata sull'autobus, arrestato 9 febbraio 2021 Campi Bisenzio: aggredito con un coltello fuori ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 20 marzo 2021) Novoli, aggredisce donna e prova a rubarle lo scooter 22 febbraio 2021 Piazza Puccini: aggredisce la fidanzata sull'autobus, arrestato 9 febbraio 2021 Campi Bisenzio:con un coltello fuori ...

Advertising

LeccoNews : LECCO/ROGO DI VIA BARACCA, NON CE L’HA FATTA IL 56ENNE RICOVERATO DA DUE SETTIMANE | 20/03/2021 - - comunefi : RT @Ste_Giorgetti: ??Attenzione per due incidenti in via Baracca e via XX Settembre @comunefi @muoversintoscan #viabiliFI - muoversintoscan : RT @Ste_Giorgetti: ??Attenzione per due incidenti in via Baracca e via XX Settembre @comunefi @muoversintoscan #viabiliFI - Ste_Giorgetti : ??Attenzione per due incidenti in via Baracca e via XX Settembre @comunefi @muoversintoscan #viabiliFI - SettenewsWeb : E’ successo questa mattina a Trezzo sull’Adda: i Carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi del gruppo… -