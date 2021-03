Vaccino, dosi a domicilio per fragili e non autosufficienti con il 118: verso l'accordo (Di sabato 20 marzo 2021) L'ufficio di Gabinetto del Commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha scritto al presidente della Sis 118 Mario Balzanelli rispondendo alla proposta di vaccinare a domicilio i... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 marzo 2021) L'ufficio di Gabinetto del Commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha scritto al presidente della Sis 118 Mario Balzanelli rispondendo alla proposta di vaccinare ai...

