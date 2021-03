Tutto cambia, tranne la cattedra, quella no! Lettera (Di sabato 20 marzo 2021) Inviato da Leandro Janni - Ricordate l'infinito, estenuante dibattito sui nuovi banchi “monoposto” per la scuola? Bene: in tutta Italia i banchi degli alunni, degli studenti sono stati sostituiti con nuovi banchi (con o senza rotelle). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) Inviato da Leandro Janni - Ricordate l'infinito, estenuante dibattito sui nuovi banchi “monoposto” per la scuola? Bene: in tutta Italia i banchi degli alunni, degli studenti sono stati sostituiti con nuovi banchi (con o senza rotelle). L'articolo .

Advertising

FrancescoLollo1 : Dai ristori ai sostegni, da #Conte a #Draghi: cambia tutto per non cambiare nulla. - LegaSalvini : ++ ?? ULTIM’ORA - RIVOLUZIONE AL CTS, DRAGHI CAMBIA TUTTO: CONGEDATI I MEMBRI DELL’ÈRA CONTE-ARCURI ++ - LegaSalvini : CTS, CAMBIA TUTTO! - orizzontescuola : Tutto cambia, tranne la cattedra, quella no! Lettera - marinabeccuti : Cambia tutto allo Scida: il Bologna rimonta il Crotone e vince 3-2 -