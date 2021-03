Torino | Nicola | «Non molliamo mai | con la Sampdoria gara difficile»

(Di sabato 20 marzo 2021) Conferenza stampa Davide: le dichiarazioni del tecnico delin vista del match contro laDavide, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. Ecco le sue dichiarazioni.– «Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa e commentata, ora pensiamo alla Samp che è forte e sarà una partita. Dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno. Sono tosti, giocano in ampiezza e bravi nelle seconde palle, serve una prestazione attenta». LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU SAMPNEWS24 ATTEGGIAMENTO – «Nonmai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza: dobbiamo essere più coscienti ...

Conferenza stampa Davide: le dichiarazioni del tecnico delin vista del match contro la ...- Il tecnico delDavideha presentato in conferenza stampa il prossimo, importante, impegno contro la Sampdoria : " Abbiamo chiuso e commentato il successo con il Sassuolo , dobbiamo solo pensare alla ...Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni. SAMPDORIA – «Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa ...Il tecnico cerca continuità dopo il successo sul Sassuolo: "La Sampdoria è una squadra tosta, giocano in ampiezza e sono bravi nelle seconde palle, serve una prestazione attenta".