Spotify HiFi: un nuovo streaming per audiofili (Di sabato 20 marzo 2021) Spotify HiFi è un'implementazione della già nota piattaforma di musica in streaming. Essa permetterebbe si migliorare la qualità del suono attraverso un audio ad alta risoluzione. Tuttavia, sarebbero pochi gli utenti che potrebbero trarre beneficio da una novità di questo tipo. Spotify HiFi: in arrivo in nuovo streaming per audiofili? Spotify, la famosa piattaforma di musica streaming, aveva annunciato all'utenza l'arrivo di Spotify Hi-Fi il 22 febbraio. Questa novità introdurrebbe un suono a alta risoluzione per gli utenti in territori selezionati. Non sono tuttavia ancora stati resi noti le specifiche su data di lancio, prezzi e territori nei quali l'offerta sarà valida.

