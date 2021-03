Spezia-Cagliari, Piccoli: “Contento per la prestazione e per il gol. Il nostro segreto? Vi dico la mia” (Di sabato 20 marzo 2021) Lo Spezia trova un successo di fondamentale importanza sul Cagliari.Una vittoria utile per il morale e per muovere la classifica, contro una società che sta provando a risollevarsi. I liguri hanno giocato una partita accorta, concedendo poco agli avversari e colpendo alla prima distrazione. Protagonista della serata è stato Roberto Piccoli che nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Spezia-Cagliari, Maggiore: “Vittoria che dà sicurezza, ma quanta sofferenza. Il mio gol? Era pensato, felice per Piccoli”Il giovane centravanti è soddisfatto per il risultato e per la prestazione personale: "Sono Contento di aver segnato questo gol utile per la squadra, lo dedico allo staff tecnico-sanitario, al mister, ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Lotrova un successo di fondamentale importanza sul.Una vittoria utile per il morale e per muovere la classifica, contro una società che sta provando a risollevarsi. I liguri hanno giocato una partita accorta, concedendo poco agli avversari e colpendo alla prima distrazione. Protagonista della serata è stato Robertoche nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport., Maggiore: “Vittoria che dà sicurezza, ma quanta sofferenza. Il mio gol? Era pensato, felice per”Il giovane centravanti è soddisfatto per il risultato e per lapersonale: "Sonodi aver segnato questo gol utile per la squadra, lo deallo staff tecnico-sanitario, al mister, ...

