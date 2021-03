Snowboard | Julie Zogg conquista il PSL di Berchtesgaden Ramona Hofmeister fa sua la Coppa del Mondo

(Di sabato 20 marzo 2021) La svizzerahato l’ultima prova stagionale dideldiparallelo, un PSL che si è svolto sulle nevi di. L’elvetica ha battuto, in finale, la padrona di casa Selina Joerg. La Germania, ad ogni modo, si consola conTheresiache ha fatto sua la sfera di cristallo. Gli ottavi di finale si sono aperti con il successo dell’austriaca Julia Dujmovits contro l’ucraina Annamari Dancha. In seguito, la tedesca Selina Joerg ha avuto la meglio sull’elvetica Ladina Jenny e l’altra austriaca, Sabine Schoeffmann, ha superato la russa Darina Klink. Il primo risultato a sorpresa è stato il trionfo della teutonica Carolin Langenhorst contro l’enfant prodige russa Sofia Nadyrshina. ...

