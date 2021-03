Sette cassonetti a fuoco nella notte | paura per un incendio a Udine

Advertising

messveneto : Udine, sette cassonetti dati alle fiamme: Attorno a mezzanotte e mezza tre cassonetti sono andati a fuoco in via Af… - SDino59 : RT @IlFriuli: #Udine, di nuovo in azione il vandalo dei cassonetti. Nella notte sono stati dati alle fiamme sette bidoni, tra via Afro e la… - IlFriuli : #Udine, di nuovo in azione il vandalo dei cassonetti. Nella notte sono stati dati alle fiamme sette bidoni, tra via… -

Ultime Notizie dalla rete : Sette cassonetti

Il Messaggero Veneto

dei rifiuti sono andati a fuoco nella notte a Udine: i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti intorno alle 00:30 di questa notte prima in via Afro dove sono stati ...Nella notte, a Udine, è tornato in azione il vandalo deii bidoni dati alle fiamme. I Vigili del fuoco del Comando di via Popone sono entrati in azione intorno a mezzanotte e mezza prima in via Afro, dove sono stati incendiati tre ...Attorno a mezzanotte e mezza tre cassonetti sono andati a fuoco in via Afro. Poco dopo altri quattro contenitori di rifiuti sono bruciati in via Divisione Garibaldi Osoppo ...Sette cassonetti dei rifiuti sono andati a fuoco nella notte a Udine. I vigili del fuoco del comando provinciale sono infatti intervenuti alle 00:30 di stanotte prima in via Afro dove sono stati incen ...