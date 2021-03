Pirlo e Inzaghi | sfida tra ex compagni con una particolarità unica

(Di domenica 21 marzo 2021) Andreae Filippodomani si affronteranno per la seconda volta da allenatori: ecco lache li lega Domani Andreae Filipposi affronteranno per la seconda volta in carriera da allenatori. Al Vigorito di Benevento fu 1-1 tra mille polemiche finali con una Juventus priva di Cristiano Ronaldo. I due tecnici sono statidi squadra al Milan e sono gli unici, tra gli attuali allenatori di Serie A, ad aver vestito sia la maglia rossonera che quella della Juve. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Seguo sempre con affetto Inzaghi, sta lavorando bene e dimostrando di essere un bravo allenator… - la_patrizia_ : @GianniJ08 @Gianpax1 ?? impossibile. Quando andrà via Pirlo sarà per uno che ha vinto più di lui. Gasperini che ha… - turiliotta : Inter Juventus 2 a 0 Inter Lazio 3 a 0 Milan Inter 0a 3 Eppure Pioli, Inzaghi e Pirlo, invece che alle loro squadre… - manolo_rinaldi : RT @DabianaV: #JuveBenevento. È sfida tra Pirlo e Inzaghi. Due allenatori che da calciatori hanno vinto tutto con la Juve e poco o niente… - threebwstars : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Seguo sempre con affetto Inzaghi, sta lavorando bene e dimostrando di essere un bravo allenatore. Abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Inzaghi

. Benevento : Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Caprari. All.. Orario e dove vederla in tv Il match è in programma per domenica 21 ...conferenza Juve Benevento, le parole alla vigilia del match FUTURO RONALDO - 'Per adesso non ...- 'Non l'ho sentito, lo seguo sempre con affetto. Sta facendo un buon campionato, ha fatto ...Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi domani si affronteranno per la seconda volta da allenatori: ecco la particolarità che li lega ...I bianconeri provano a mettere pressione all'Inter, mentre i giallorossi cercano di risollevarsi da un momento complicato ...