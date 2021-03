Pasqua e Pasquetta blindate, "saremo rigorosi" (Di sabato 20 marzo 2021) In Prefettura a Lodi definiti i dettagli per l'operazione "Pasqua e Pasquetta sicura". Della questione si è parlato ieri durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) In Prefettura a Lodi definiti i dettagli per l'operazione "sicura". Della questione si è parlato ieri durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto ...

Domenic17703339 : @quaranta_vito Semplicemente, solinas ha provato ad opporsi, nel fare entrare gente del nord per le vacanze, allora… - mmichelaf : Vabbè ma che mi frega io a Pasqua e pasquetta sono comunque in spiaggia con le birrette, un bacio ai rosiconi - leoleomon_ : @claudiocerasa quindi per lei niente vacanze di pasqua, quindi pasquetta tutti in classe...? - Marco49340465 : RT @Animal_Genocide: Zona arancione, Pasqua col lockdown in Sardegna: niente gita a Pasquetta - Animal_Genocide : Zona arancione, Pasqua col lockdown in Sardegna: niente gita a Pasquetta -