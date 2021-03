Open Arms: Procura Palermo chiede processo per Salvini, ex ministro 'ho difeso confini'/Adnkronos (4) (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Rinaldi_euro : FLASH: OPEN ARMS: Procura chiede rinvio a giudizio di Salvini - HuffPostItalia : Open Arms, la Procura di Palermo chiede il processo per Matteo Salvini - LegaSalvini : OPEN ARMS. 'CONTRO MATTEO #SALVINI SÌ E CONTRO LA MAFIA NO' - e_pelos : RT @GuidoCrosetto: La richiesta di rinvio a giudizio per @matteosalvinimi sul caso Open Arms, in ogni altro Stato sarebbe visto come un att… - xblunotte : RT @tempoweb: Andrea Amata: la richiesta di rinvio a giudizio per #Salvini è basata sul pregiudizio politico #OpenArms #iltempoquotidiano… -