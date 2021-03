Milano-Sanremo 2021, l’occasione persa di Caleb Ewan. Secondo sul Poggio, era il più veloce. Ma Stuyven… (Di sabato 20 marzo 2021) Jasper Stuyven è il re della Milano-Sanremo 2021 con enorme merito. L’uomo della Trek-Segafredo si è portato a casa la centododicesima edizione della Classicissima grazie al suo scatto da finisseur negli ultimi chilometri, subito dopo la fine della discesa del Poggio, battendo i grandi favoriti della vigilia Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Julian Alaphilippe. Ma sul traguardo di via Roma soltanto il leader della Jumbo-Visma ha accarezzato la vittoria, chiudendo la corsa al terzo posto preceduto da un velocista vero e proprio, che ha visto svanire per la seconda volta la possibilità di trionfare nella città dei fiori: Caleb Ewan si è dovuto nuovamente accontentare del Secondo posto nella prima grande classica del ciclismo internazionale. Tre anni fa il velocista ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Jasper Stuyven è il re dellacon enorme merito. L’uomo della Trek-Segafredo si è portato a casa la centododicesima edizione della Classicissima grazie al suo scatto da finisseur negli ultimi chilometri, subito dopo la fine della discesa del, battendo i grandi favoriti della vigilia Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Julian Alaphilippe. Ma sul traguardo di via Roma soltanto il leader della Jumbo-Visma ha accarezzato la vittoria, chiudendo la corsa al terzo posto preceduto da un velocista vero e proprio, che ha visto svanire per la seconda volta la possibilità di trionfare nella città dei fiori:si è dovuto nuovamente accontentare delposto nella prima grande classica del ciclismo internazionale. Tre anni fa il velocista ...

