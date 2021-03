LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: otto corridori in fuga, gruppo a più di 7? (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 Ora ovviamente una fase di corsa molto statica, per un centinaio di chilometri difficilmente ci saranno sconvolgimenti. 10.38 270 chilometri all’arrivo. 10.35 I fuggitivi: fuga Break @PlanetCharles, @TacovanderHoorn, @MathiasNorsgaar, @mattiaviel fp, Filippo Tagliani, @nikconci, @AleTonelli92, @andreaperon88 6'29" > gruppo 281 km#MilanoSanremo pic.twitter.com/K9QtP8Tggd — Milano Sanremo (@Milano Sanremo) March 20, 2021 10.32 Si iniziano a preparare le compagini dei migliori in testa al gruppo: un uomo a testa per Jumbo-Visma, Deceuninck – QuickStep e Alpecin-Fenix. 10.29 I corridori sono passati in quel di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Ora ovviamente una fase di corsa molto statica, per un centinaio di chilometri difficilmente ci saranno sconvolgimenti. 10.38 270 chilometri all’arrivo. 10.35 I fuggitivi:Break @PlanetCharles, @TacovanderHoorn, @MathiasNorsgaar, @mattiaviel fp, Filippo Tagliani, @nikconci, @AleTonelli92, @andreaperon88 6'29" >281 km#pic.twitter.com/K9QtP8Tggd —(@) March 20,10.32 Si iniziano a preparare le compagini dei migliori in testa al: un uomo a testa per Jumbo-Visma, Deceuninck – QuickStep e Alpecin-Fenix. 10.29 Isono passati in quel di ...

