LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: otto corridori in fuga con 6'30" di vantaggio sul gruppo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 224 chilometri all'arrivo. 11.39 Il gruppo è in fuga indiana, l'andatura è molto alta. 11.36 Lavorano i corridori della Deceuninck-Quick Step, dalla Jumbo-Visma e dell'Alpecin-Fenix in testa al gruppo. 11.33 6'43" ora per i fuggitivi. 11.29 Siamo a 233 chilometri dall'arrivo. 11.26 Prosegue il tentativo di Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 11.23 Passaggio a Voghera per la corsa. 11.21 Nel gruppo continuano a lavorare le squadre dei tre grandi favoriti. 11.18 vantaggio dei fuggitivi che ...

