Juventus, Pirlo: “Vinciamo per mettere pressione all’Inter. Match col Sassuolo? Nerazzurri fortunati” (Di sabato 20 marzo 2021) La Juventus si prepara a tornare in campo, domani i bianconeri sfideranno il Benevento di Inzaghi reduce da una serie di partite poco soddisfacenti. Pirlo ha presentato così il Match in conferenza stampa: "È una gara particolare e importante che arriva prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi. Ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, servirà molta attenzione". Pirlo spera di recuperare presto alcune pedine per proseguire nella rincorsa scudetto: "Speriamo di recuperare Dybala, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra, ma aspettiamo. Buffon sta meglio e si è allenato, vediamo se partirà dall’inizio. Fuori ci sono Demiral, Ramsey e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Lasi prepara a tornare in campo, domani i bianconeri sfideranno il Benevento di Inzaghi reduce da una serie di partite poco soddisfacenti.ha presentato così ilin conferenza stampa: "È una gara particolare e importante che arriva prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi. Ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, servirà molta attenzione".spera di recuperare presto alcune pedine per proseguire nella rincorsa scudetto: "Speriamo di recuperare Dybala, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra, ma aspettiamo. Buffon sta meglio e si è allenato, vediamo se partirà dall’inizio. Fuori ci sono Demiral, Ramsey e ...

