Juve, il Real ti strappa il campione? Offerta monstre (Di sabato 20 marzo 2021) 20 milioni di euro alla firma per David Alaba: la maxi Offerta del Real può sbaragliare la concorrenza per l’austriaco. Out Juve e Psg Il Real Madrid avrebbe messo le mani su David Alaba, superando una folta concorrenza comprendente anche Juve e Inter (quest’ultima, in Realtà, molto più defilata dopo i recenti problemi societari). Come riferisce Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 marzo 2021) 20 milioni di euro alla firma per David Alaba: la maxidelpuò sbaragliare la concorrenza per l’austriaco. Oute Psg IlMadrid avrebbe messo le mani su David Alaba, superando una folta concorrenza comprendente anchee Inter (quest’ultima, intà, molto più defilata dopo i recenti problemi societari). Come riferisce Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve Real Juventus, occhi su Marcelo: i dettagli del possibile accordo Nuove voci su un possibile sbarco alla Juve di Marcelo in estate: le ultime sul futuro del terzino in forza al Real ...

Marcelo alla Juve, ecco come si può fare Marcelo alla Juve, ecco cosa sta succedendo Non è la prima volta che Marcelo finisce nel mirino ... Secondo il sito todofichajes.com , il Real Madrid e soprattutto Zidane potrebbero puntare su Mendy ...

Cristiano Ronaldo resta alla Juve? Decisione rinviata. E il Real Madrid… Juventus News 24 Juventus, occhi su Marcelo: i dettagli del possibile accordo Nuove voci su un possibile sbarco alla Juve di Marcelo in estate: le ultime sul futuro del terzino in forza al Real Madrid ...

Calciomercato Juve, dalla Spagna: contatti con Marcelo, ecco l’offerta Secondo il portale Todofichajes.com, il terzino brasiliano sarebbe sul punto di partenza e destinato a lasciare il Real Madrid ad un anno dalla scadenza del contratto, fissata nel giugno 2022. Marcelo ...

