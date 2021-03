Ilaria e Miran: 27 anni fa l’agguato di Mogadiscio (Di sabato 20 marzo 2021) Ilaria e Miran, giornalisti italiani, sono stati uccisi 27 anni fa a Mogadiscio. Da allora le varie inchieste non sono riuscite ad accertare la verità. Ilaria Alpi stava indagando su un presunto traffico di rifiuti tossici dall’Europa alla Somalia. Se rese pubbliche, le sue indagini avrebbero potuto rendere note vicende che avrebbero messo in imbarazzo Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021), giornalisti italiani, sono stati uccisi 27fa a. Da allora le varie inchieste non sono riuscite ad accertare la verità.Alpi stava indagando su un presunto traffico di rifiuti tossici dall’Europa alla Somalia. Se rese pubbliche, le sue indagini avrebbero potuto rendere note vicende che avrebbero messo in imbarazzo

