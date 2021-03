Il belga Jasper Stuyven vince in volata la Milano-Sanremo

Leggi su agi

(Di sabato 20 marzo 2021) AGI - È il belga Jasper Stuyven il vincitore della 112esima edizione della. Il ciclista della Trek-Segafredo ha vinto inla sua prima grande 'Classica'. Stuyven ha preceduto sul traguardo di via Roma Caleb Ewan, Wout Van Aert, Peter Sagan, Mathieu Van Dee Poel. Ottavo l'italiano Sonny Colbrelli. "Non ho ancora realizzato di aver vinto, negli ultimi metri ho avuto la possibilità di riposare e ho dato nell'ultimo sprint, avevo ancora un po' di forza nelle gambe. Avevo pochissimo nelle gambe ma per fortuna è bastato". Questo il commento a caldo di Jasper Stuyven ai microfoni di Raidue, dopo aver vinto la, sorprendendo tutti a due chilometri dall'arrivo costruendosi un vantaggio che è riuscito a mantenere nello sprint finale. "Dopo la discesa del Poggio ho provato ...